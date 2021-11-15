Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 16:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev
UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 16 Kasım Salı günü oynanacak Kuzey Makedonya-Fransa maçını hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Todor Proeski Ulusal Stadı'nda TSİ 20.30'da başlayacak H Grubu karşılaşmasında Kardeşler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek.
Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Bahattin Şimşek görev alacak.
Sıradaki Haber
Usain Bolt emekliye erken ayrıldığını düşünüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz