UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun 2'nci haftasında A ve B liglerinde 4 maç oynandı.

A Ligi 4'üncü Grup'ta Belçika, Polonya'yı 6-1 yenerken, Hollanda ise deplasmanda Galler'i 2-1 mağlup etti.

B Ligi 1'inci Grup'ta ise Ukrayna, deplasmanda İrlanda'yı 1-0 mağlup etti, İskoçya ise Ermenistan'ı 2-0 yendi.