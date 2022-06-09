Haber Giriş: 9 Haziran 2022 Perşembe 05:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
UEFA Uluslar Ligi'nde 2'nci hafta maçları tamamlandı
[Fotoğraf: Arşiv]
UEFA Uluslar Ligi'nde 2'nci hafta 4 karşılaşmayla sona erdi.
UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun 2'nci haftasında A ve B liglerinde 4 maç oynandı.
A Ligi 4'üncü Grup'ta Belçika, Polonya'yı 6-1 yenerken, Hollanda ise deplasmanda Galler'i 2-1 mağlup etti.
B Ligi 1'inci Grup'ta ise Ukrayna, deplasmanda İrlanda'yı 1-0 mağlup etti, İskoçya ise Ermenistan'ı 2-0 yendi.
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