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Spor
AA 06.06.2023 17:38

UEFA Şampiyonlar Ligi kupası sergilendi

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 10 Haziran'da sahibini bulacak UEFA Şampiyonlar Ligi kupası, FedEX'in sponsorluğunda teknik direktör Volkan Demirel'in de katıldığı davette sergilendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi kupası sergilendi

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen organizasyona Volkan Demirel'in yanı sıra FedEx Express Güneydoğu Avrupa, İsrail ve Türkiye Yer Operasyonları Başkan Yardımcısı Eser Sezek ve FedEX Express Kıdemli Satış Müdürü İpek Baykurt Akgün katıldı.

Volkan Demirel, etkinlikte yer almaktan mutlu olduğunu ifade etti.

"UEFA Şampiyonlar Ligi armasının altında ve organizasyonunda bulunmak gurur verici. Bana geçmişi anımsatıyor. 2008'de Fenerbahçe ile çeyrek finalde Sevilla maçında bu duygunun en yükseğini yaşadığımı düşünüyorum. UEFA Şampiyonlar Ligi, kulüpler arasında en büyük platform. Burada forma giymek büyük gurur, bu gurura eriştiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Bu kupada oynamak nasip oldu ama ilk defa bu kadar yakınlaştım kendisine. Çok güzel bir kupa gerçekten. Ben dokunmak için çok çalıştım, çabaladım ama bu fırsatı burada bulabildim. Teşekkür ediyorum."

Organizasyon Volkan Demirel ve kupa ile hatıra fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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