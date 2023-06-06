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Spor
İHA 06.06.2023 17:36

Angel Di Maria Juventus'tan ayrıldığını açıkladı

İtalya Serie A'da Juventus forması giyen Angel Di Maria takımdan ayrıldığını açıkladı.

Angel Di Maria Juventus'tan ayrıldığını açıkladı

35 yaşındaki Angel Di Maria sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Juventus'tan ayrıldığını duyurdu.

"Zor ve karmaşık bir sürecin ardından bir dönemin daha sonuna geldim. İlk günden beri bana gösterdikleri ilgi için tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim, kendimi her zaman evimde gibi hissettim. Tüm Juventus taraftarlarına şefkatleri için teşekkür ediyorum. Çok büyük bir sevgi."

Sezon başında PSG'den bedelsiz olarak Juventus'a katılan Di Maria, siyah-beyazlı formayla çıktığı 40 resmi maçta 8 gol, 7 asistlik katkı sağladı.

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