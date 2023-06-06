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Spor
AA 06.06.2023 16:40

Trabzonsporlu Siopis 2. kez baba oldu

Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Manolis Siopis, ikinci kez baba oldu.

Trabzonsporlu Siopis 2. kez baba oldu

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, "Futbolcumuz Manolis Siopis ve eşi Irini Delia'nın bugün Selanik'te bir erkek çocukları dünyaya geldi. İkinci kez baba olan Siopis'i ve eşi Delia'yı kutlar, minik bebeklerine ise sağlıklı bir yaşam dileriz." ifadesine yer verildi.


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