UEFA Avrupa Ligi'nde sonuçlar
UEFA Avrupa Ligi gruplarında dördüncü hafta maçları tamamlandı.
B Grubu'nda yer alan temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetle puanını 10'a çıkaran sarı-lacivertli ekip, gruptan çıkmayı garantiledi.
H Grubu'nda yer alan temsilcimiz Trabzonspor ise sahasında ağırladığı Fransa'nın Monaco takımını 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Bordo-mavililer, bu galibiyetle puanını 6'ya çıkardı.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Bodo/Glimt (Norveç) - Arsenal (İngiltere): 0-1
PSV (Hollanda) - Zürih (İsviçre): 5-0
B Grubu
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Rennes (Fransa): 0-1
AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Fenerbahçe: 1-2
C Grubu
Real Betis (İspanya) - Roma (İtalya): 1-1
Ludogorets (Bulgaristan) - HJK Helsinki (Finlandiya): 2-0
D Grubu
Union Saint-Gilloise (Belçika) - Braga (Portekiz): 3-3
Union Berlin (Almanya) - Malmö (İsveç): 1-0
E Grubu
Manchester United (İngiltere) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0
Real Sociedad (İspanya) - Sheriff (Moldova): 3-0
F Grubu
Feyenoord (Hollanda) - Midtjylland (Danimarka): 2-2
Lazio (İtalya) - Sturm Graz (Avusturya): 2-2
G Grubu
Nantes (Fransa) - Freiburg (Almanya): 0-4
Karabağ (Azerbaycan) - Olympiakos (Yunanistan): 0-0
H Grubu
Trabzonspor - Monaco (Fransa): 4-0
Ferencvaros (Macaristan) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-1
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