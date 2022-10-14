B Grubu'nda yer alan temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetle puanını 10'a çıkaran sarı-lacivertli ekip, gruptan çıkmayı garantiledi.

H Grubu'nda yer alan temsilcimiz Trabzonspor ise sahasında ağırladığı Fransa'nın Monaco takımını 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Bordo-mavililer, bu galibiyetle puanını 6'ya çıkardı.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Bodo/Glimt (Norveç) - Arsenal (İngiltere): 0-1

PSV (Hollanda) - Zürih (İsviçre): 5-0

B Grubu

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Rennes (Fransa): 0-1

AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Fenerbahçe: 1-2

C Grubu

Real Betis (İspanya) - Roma (İtalya): 1-1

Ludogorets (Bulgaristan) - HJK Helsinki (Finlandiya): 2-0

D Grubu

Union Saint-Gilloise (Belçika) - Braga (Portekiz): 3-3

Union Berlin (Almanya) - Malmö (İsveç): 1-0

E Grubu

Manchester United (İngiltere) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0

Real Sociedad (İspanya) - Sheriff (Moldova): 3-0

F Grubu

Feyenoord (Hollanda) - Midtjylland (Danimarka): 2-2

Lazio (İtalya) - Sturm Graz (Avusturya): 2-2

G Grubu

Nantes (Fransa) - Freiburg (Almanya): 0-4

Karabağ (Azerbaycan) - Olympiakos (Yunanistan): 0-0

H Grubu

Trabzonspor - Monaco (Fransa): 4-0

Ferencvaros (Macaristan) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-1