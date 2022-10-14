Konferans Ligi'nde 4. hafta sonuçları
UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının dördüncü haftası tamamlandı. Başakşehir ve Sivasspor haftayı galibiyetle kapattı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda A, C, D, E, F, G ve H gruplarında maçlar oynandı.
A Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Medipol Başakşehir, Letonya ekibi RFS'yi 3-0 yendi ve 10 puana yükselerek gruptan çıkmayı garantiledi.
Bir başka temsilcimiz Sivasspor, 1-0 geriye düştüğü maçta Ballkani'yi 2-1 mağlup etti.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar:
A Grubu
Medipol Başakşehir - RFS (Letonya): 3-0
Fiorentina (İtalya) - Hearts (İskoçya): 5-1
B Grubu
FCSB (Romanya)- Silkeborg (Danimarka): 0-5
West Ham United (İngiltere) - Anderlecht (Belçika): 2-1
C Grubu
Austria Wien (Avusturya) - Villarreal (İspanya): 0-1
Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Lech Poznan (Polonya): 1-1
D Grubu
Partizan (Sırbistan) - Köln (Almanya): 2-0
Nice (Fransa) - Slovacko (Çekya): 1-2
E Grubu
Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - AZ Alkmaar (Hollanda): 1-0
Vaduz (Lihtenştayn) - Dnipro (Ukrayna): 1-2
F Grubu
Djurgarden (İsveç) - Gent (Belçika): 4-2
Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) - Molde (Norveç): 0-2
G Grubu
CFR Cluj (Romanya) - Slavia Prag (Çekya): 2-0
Ballkani (Kosova) - Demir Grup Sivasspor: 1-2
H Grubu
Slovan Bratislava (Slovakya) - Basel (İsviçre): 3-3
Zalgiris (Litvanya) - Pyunik (Ermenistan): 2-1
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