Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma 09:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatayspor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. Haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 14.30'da başlayacak maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde ligde oynadığı son iki maçını kazanan bordo-beyazlı ekip, 9. haftayı 7 puanla 17. sırada tamamladı.
Hatayspor'da Fatih Karagümrük maçı öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.
Bordo-beyazlılar, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp hava yoluyla İstanbul'a gidecek.
Etiketler: Hatayspor Fatih Karagümrük Süper Lig
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