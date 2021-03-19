UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçlarının ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları oynandı.
Karşılaşmalar sonrası Roma, Arsenal, Dinamo Zagreb, Granada, Ajax, Villarreal, Manchester United ve Slavia Prag çeyrek finale yükselen takımlar oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçlar şöyle:
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Roma (İtalya) - (İlk maç 0-3) : 1-2
Arsenal (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan) - (İlk maç 3-1) : 0-1
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Tottenham (İngiltere) - (İlk maç 0-2) : 3-0
Molde (Norveç) - Granada (İspanya) - (İlk maç 0-2) : 2-1
Young Boys (İsviçre) - Ajax (Hollanda) - (İlk maç 0-3) : 0-2
Villarreal (İspanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna) - (İlk maç 2-0): 2-0
Milan (İtalya) - Manchester United (İngiltere) - (İlk maç 1-1) : 0-1
Rangers (İskoçya) - Slavia Prag (Çekya) - (İlk maç 1-1) : 0-2