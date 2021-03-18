Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb, 2-0 kaybettiği mücadelenin rövanşında İngiliz ekibi Tottenham'ı konuk etti.

Orsic "hat-trick" yaptı

Dinamo Zagreb, 62 ve 82. dakikalarda Mislav Orsic'in golleriyle normal süreyi 2-0 önde tamamlayarak maçı uzatmalara götürdü.

Karşılaşmanın 106. dakikasında bir kez daha sahneye çıkarak "hat-trick" yapan Orsic, takımına 3-0'lık galibiyeti getirdi.

Tottenham'a karşı toplamda 3-2 üstünlük kuran Dinamo Zagreb, adını çeyrek finale yazdırdı.