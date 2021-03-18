Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 23:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dinamo Zagreb, Tottenham karşısında zoru başardı
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Dinamo Zagreb, uzatmalara giden maçta Tottenham'ı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb, 2-0 kaybettiği mücadelenin rövanşında İngiliz ekibi Tottenham'ı konuk etti.
Orsic "hat-trick" yaptı
Dinamo Zagreb, 62 ve 82. dakikalarda Mislav Orsic'in golleriyle normal süreyi 2-0 önde tamamlayarak maçı uzatmalara götürdü.
Karşılaşmanın 106. dakikasında bir kez daha sahneye çıkarak "hat-trick" yapan Orsic, takımına 3-0'lık galibiyeti getirdi.
Tottenham'a karşı toplamda 3-2 üstünlük kuran Dinamo Zagreb, adını çeyrek finale yazdırdı.
Etiketler: UEFA Avrupa Ligi
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