UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli üçüncü turnuvasının yarı finalinde, İngiltere, İtalya, İsviçre ve Hollanda ekipleri mücadele ediyor.

Medipol Başakşehir ile aynı grupa yer alan, son 16 turunda da Sivasspor'u eleyen Fiorentina, yarı final ilk ayağında İsviçre temsilcisi Basel'e 2-1 yenilmişti. Bu maçın rövanşında Basel, Fiorentina'yı konuk edecek.

Fiorentina, 1960-61 sezonunda Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nı müzesine götürürken, Basel daha önce 2012-13 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayarak Avrupa kulvarındaki en büyük başarısını elde etmişti.

Yarı finaldeki diğer eşleşmede ise İngiliz ekibi West Ham United, sahasında Hollanda'nın AZ Alkmaar takımını 2-1 mağlup etmişti. Bu karşılaşmanın rövanşında Hollanda temsilcisi, West Ham United'ı konuk edecek.

Londra temsilcisi, 1964-65 sezonunda Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda, 1999 yılında da Intertoto Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşadı. AZ Alkmaar ise 1980-81 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde final oynama başarısını gösterdi.

İki karşılaşma da TSİ 22.00'de başlayacak.