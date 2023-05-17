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Spor
AA 17.05.2023 03:13

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda seribaşı raketler çeyrek finalde

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic ve tek kadınlarda dünya 1 numarası Iga Swiatek, rakiplerini eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda seribaşı raketler çeyrek finalde
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Başkent Roma'daki Foro Italico kompleksindeki toprak kortlarda bu yıl 80'incisi düzenlenen turnuvaya, dün gece geç saatlerde tamamlanan kadınlar ve erkeklerde 3. tur ve 4. tur müsabakalarıyla devam edildi.

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp raket Novak Djokovic, 4. tur maçında 13 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Cameron Norrie’yi 6-3 ve 6-4’lük setlerle 2-0 yenerek, çeyrek finale yükseldi.

Medvedev, Zverev’i yenerek, çeyrek finale çıktı

3 numaralı seribaşı Rus raket Daniil Medvedev de 4. turda Roma Açık’ı 2017’de kazanma başarısı gösteren 19 numaralı seribaşı Alman raket Alexander Zverev ile karşılaştı. Medvedev, Zverev’i 6-2 ve 7-6(3)’lık setlerle 2-0 yenerek, çeyrek finale çıktı.

Casper Ruud, Laslo Djere'yi  mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

4 numaralı seribaşı Norveçli raket Casper Ruud da 4. turda Sırp raket Laslo Djere'yi 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek, çeyrek finale yükseldi.

Stefanos Tsitsipas, Lorenzo Sonego'yu yenerek, 4. tura yükseldi

5 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas ise gün içerisinde iki maç birden yaptı.

Tsitsipas, ilk olarak önceki gün yağış nedeniyle setlerde 1-0 öndeyken yarım kalan 3. tur maçında İtalyan Lorenzo Sonego ile karşılaştı. Yunan raket, Sonego'yu 6-3 ve 7-6(3) setlerle 2-0 yenerek, 4. tura yükseldi.

Tsitsipas, Lorenzo Musetti'yi mağlup ederek, çeyrek finalist oldu.

Tsitsipas, yine aynı günün akşamı çıktığı 4. tur maçında karşılaştığı İtalyan Lorenzo Musetti'yi de 7-5'lik iki set sonucunda 2-0 mağlup ederek, çeyrek finalist oldu.

Iga Swiatek, Donna Vekic'i mağlup ederek, çeyrek finale yükseldi

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Polonyalı raket Iga Swiatek da Hırvat rakibi Donna Vekic'i 6-3 ve 6-4’lük iki set sonucunda 2-0 mağlup ederek, çeyrek finale yükseldi.

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