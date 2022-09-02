UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulundan (CFCB) yapılan açıklamada, Türkiye'den Beşiktaş, İtalya'dan Milan, Inter, Juventus, Roma, Fransa'dan Monaco, Olimpik Marsilya ve PSG'nin son 5 mali yılın incelenmesi sonucu denk bütçe gereksinimlerini karşılayamadığı duyuruldu.

Söz konusu 8 kulübün toplamda 172 milyon euroluk UEFA katılım gelirlerine tedbir konuldu.

Bu tutarın yüzde 15'lik kısmına denk gelen 26 milyon euro kulüpler tarafından ödenecek. Kalan 146 milyon euro (yüzde 85) ise kulüplerin yapılandırma sözleşmelerindeki hedeflere uymasına bağlı olarak ödenecek.

Monaco ve Olimpik Marsilya'nın ikişer, Beşiktaş'ın 4, Milan'ın 15, Juventus'un 23, Inter'in 26, Roma'nın 35 ve PSG'nin 65 milyon euroluk gelirine tedbir konuldu.

Roma ve Inter ile 4, Beşiktaş, Milan, Juventus, Monaco, Olimpik Marsilya ve Paris Saint-Germain ile 3 yıllık yapılandırma anlaşması yapıldı.

Anlaşmada yer alan denk bütçe kriterlerine uyulmadığı takdirde kulüplerin oyuncu tescili ve Avrupa kupalarından men cezası alabilecek.

Başakşehir'e oyuncu tescil kısıtlaması

Yapılandırma anlaşmaları gereği gözlem listesinde bulunan Medipol Başakşehir (Türkiye) ve Lille (Fransa) anlaşmaya kısmen uydu bu nedenle iki kulübe 2022-2023 sezonu için oyuncu tescil kısıtlaması getirildi.

Yükümlülüklerini yerine getiremeyen Santa Clara'nın (Portekiz) 10 bin euro, Anderlecht (Belçika) ve Porto'nun (Portekiz) ise 100'er bin euro para cezası aldı.

Fenerbahçe ve Trabzonspor denk bütçe kriterlerine uydu

Denk bütçe kriterlerine uyan Borussia Dortmund, Union Berlin, Wolfsburg (Almanya), Chelsea, Leicester City, Manchester City, West Ham United (İngiltere), Barcelona, Real Betis, Sevilla (İspanya), Basel (İsviçre), Fenerbahçe, Trabzonspor (Türkiye), Feyenoord (Hollanda), Olympik Lyon (Fransa), Rangers (İskoçya), Royal Antwerp (Belçika), Lazio ve Napoli'nin (İtalya) gelecek dönemler için yakından gözlemlenmeye devam edileceği, AEK'in (Yunanistan) ise anlaşmadan çıkma hakkı kazandı.