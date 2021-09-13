Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, sosyal medya hesabından "Filenin Efeleri"ni tebrik etti.

"Sizlere olan güvenimiz sonsuz"

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"İlk maçtan son maça kadar her an kalplerini ortaya koyan Filenin Efeleri'ni gönülden tebrik ederim. Son Avrupa şampiyonu karşısında da mücadeleniz ve isteğinizle bizleri gururlandırdınız. Belki bu turnuvada olmadı ama sizlere olan güvenimiz sonsuz. Emeklerinize sağlık çocuklar."

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Sırbistan'a 3-2 yenilerek turnuvaya veda etmişti.