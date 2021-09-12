A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turu maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Polonya'nın Gdansk kentindeki maça iyi başlayan taraf rakibimiz oldu.

Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında Sırbistan karşısında 2-1 öne geçtiği karşılaşmada 3-2 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

Millilerde Adis 16, Yiğit 15 ve Burak 10 sayılık performanslarıyla öne çıkan isimler oldular.

Mücadeleye 6-0'lık seriyle başlayan Sırbistan üstünlüğünü setin sonuna kadar sürdürdü ve 25-18'lik skorla 1-0 öne geçti.

Son Avrupa Şampiyonu rakibimiz ikinci sete de 5-0 ile girdi.

Ay yıldızlılar setin ortalarına doğru farkı 1'e kadar indirdi, ardından son bölümde öne geçti. Etkili servis attığımız bu seti 25-23 kazanarak skoru eşitledi.

GERİ DÖNÜYORUZ!



Türkiye 1-1 Sırbistan pic.twitter.com/RFGnidWwDu — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) September 12, 2021

Üçüncü set daha dengeli başlasa da, sonrasında Sırplar yine 5 sayılık üstünlüğü yakaladı.

Ancak pes etmeyen filenin efeleri 19-19'da rakibini yakaladı. Bu andan sonra müthiş oyununa devam eden milliler 25-22 ile 2-1 öne geçti.

TARİHİ ZAFERE SON 1 SET!



TÜRKİYE 2-1 SIRBİSTAN



DEVAM! #FileninEfeleri pic.twitter.com/cwAU5jH7OL — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) September 12, 2021

Dördüncü set müthiş bir çekişme ile başladı. Son bölümlerde tecrübesini ortaya koyan Sırplar, seti 25-23 alarak skora denge getirdi.

Çok büyük heyecan.



Karar setine gidiyoruz.



Son Avrupa Şampiyonu Sırbistan’ı yenip tarihimizde ilk kez erkek voleybolunda Avrupa Şampiyonası çeyrek finallerine gitmek istiyoruz…



Hadi takım! #FileninEfeleri pic.twitter.com/eFGiBab2cV — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) September 12, 2021

Karar setinde üst üste servis hataları yapan ay yıldızlılar seti 15-12 maçı da 3-2 kaybetti

TEŞEKKÜRLER TAKIM... TEŞEKKÜRLER!



Türkiye 2-3 Sırbistan



#FileninEfeleri son Avrupa Şampiyonu Sırbistan karşısında karar setinde mağlup oldu ve çeyrek final şansını kaybetti. pic.twitter.com/eJr2c61qFc — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) September 12, 2021

Salon: Ergo

Hakemler: Wojciech Maroszek (Polonya), Vlastimil Kovar (Çekya)

Sırbistan: Atanasijevic, Ivocic, Podrascanin, Jovovic, Kovacevic, Lisinac, Pekovic (L) (Okolic, Krsmanovic, Luburic, Majstorovic, Todorovic)

Türkiye: Murat, Efe Mandıracı, Mert, Adis, Yiğit, Emre, Beytullah (L) (Burak, Bedirhan, Caner (L), Oğuzhan, Oğulcan, Mirza)

Setler: 25-18, 22-25, 22-25, 25-23, 15-12

Süre: 140 dakika (28, 30, 29, 32, 21)



