Başkalarının HES kodunun tanımlı olduğu bilet ya da passolig kartlarını kullandılar. Salgın riskine rağmen usulsüz şekilde stadyuma girip maç izlemek istediler. Ancak amaçlarına ulaşamadılar.

Türkiye Futbol Federasyonu yeni sezonda aşısız seyircilerin müsabakalara girmesine izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

Kararın ardından Spor Güvenliği ekipleri tedbirleri üst seviyeye çıkardı. Passolig kartları takibe alındı. Stadyum girişlerinde çalışma başlatıldı. Bilet ve kart ile kimlik bilgileri uyuşmayan seyircilerin girişine izin verilmedi.

Bu kişilerden bazılarının salgın tedbirlerine yönelik usulsüzlük yaptıkları belirlendi. Aşı takvimini tamamlamadıkları ya da 48 saat içerisinde PCR testi yaptırmadıkları için başkası adına düzenlenmiş bilet ve passolig kartıyla stadyuma girmeye çalıştıkları ortaya çıktı.

Polis, turnike kameralarındaki fotoğraflarla passolig kartı üzerindeki fotoğrafları karşılaştırdı ve kimlikler tespit edildi.

Sezon başından bu yana İstanbul'da 89 kişiye işlem yapıldı. Kartlarına başkalarına veren passolig sahiplerine de adli işlem uygulandı.