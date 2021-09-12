Kanlıca İskelesi'nden 06.30'da yüzme ile başlayan ve 500 triatletin katıldığı yarışlarda sporcular, 2 bin 300 metrelik parkurun ardından Küçüksu İskelesi'nde karaya çıktı.

[Fotoğraf: AA]

Daha sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçip Harp Akademileri Kavşağı'ndan dönerek 40 kilometrelik parkuru bisikletle tamamlayan sporcular, Küçüksu-Çubuklu arasında 3 tur olarak hazırlanan 10 kilometrelik parkuru koşarak yarışı tamamladı.

[Fotoğraf: AA]

İstanbul Oral B Boğaziçi Triatlonu'nda elit erkekler birincisi, Yüz Bin Koş Spor Kulübü'nden Gültıgın Er olurken, elit kadınlar kategorisi birincisi Göztepe Spor Kulübü'nden İpek Öztosun oldu.

[Fotoğraf: AA]

Dereceye giren sporculara ödüllerini Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu verdi.

[Fotoğraf: AA]

Federasyon Başkanı Bayram Yalçınkaya, töreninde yaptığı konuşmada, "Bu organizasyon için çok uğraştık ve başardık. İzlerken duygulandık. Hayalimize ortak olanlara teşekkür ediyorum. Seneye daha iyisini yapacağız." dedi.

[Fotoğraf: AA]

Dereceye girenler

Erkekler genel klasman sonuçları şöyle:

1- Bahadır Tama (Antalya Spor Kulübü)

2- Bartu Ören (Çelpa Spor Kulübü)

3- Oleg Astanin (TRIA Spor Kulübü)

[Fotoğraf: AA]

Kadınlar genel klasman sonuçları:

1- Merve Güney (Ferdi Spor Kulübü)

2- Çiğdem Tütüncü (Göztepe Spor Kulübü)

3- Melda Fatma Derviş (Adalar Su Sporları Kulübü)

72 yaşındaki ''demir adam'' Ali Bıdı: "Çok güzel bir yarıştı"

[Fotoğraf: AA]

İstanbul Oral B Boğaziçi Triatlonu'nda yarışan deneyimli sporculardan 72 yaşındaki 'demir adam' lakaplı Ali Bıdı, çok güzel bir yarışmayı geride bıraktıklarını söyledi.

"Yarış iyi geçti. Çok güzel bir yarıştı. İlk defa Boğaziçi'nde yarıştım. En iyi derecemi yaptığıma inanıyorum. 72 yaşındayım. Test yaptırdım, biyolojik yaşım 33 çıktı. İçimdeki yaş da 25. Sağlıklı yaşamak isteyen, benim gibi beslenip, spor yapan cennete sağlıklı gider."

Bıdı, sağlıklı olmak için spor yapmanın önemine dikkat çekti.

"Triatlona 2015'te başladım. Çok güzel bir spor. Hurda araba gibiydim, kendi motorumu tamir etmeyi öğrendim. 16 yıldır ilaç kullanmıyorum. Doktorlarla sadece selamlaşıyorum. Spor en iyi ilaç. Spordan başka ilaç yok. Problemi, derdi olan spor yapacak."