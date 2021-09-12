Haber Giriş: 12 Eylül 2021 Pazar 15:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ayhancan Güven İtalya'da son haftayı podyumla tamamladı
Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, 2021 Porsche Supercup serisinin son haftasını podyumla tamamladı.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Ayhancan Güven, İtalya'nın Monza kentinde düzenlenen son hafta organizasyonunda ilk yarışı birinci, ikinci yarışı ise üçüncü sırada bitirdi.
Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Supercup'ın noktalanmasının ardından bu sezon Porsche Carrera Cup'ta mücadele etmeyi sürdürecek.
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