Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Ayhancan Güven, İtalya'nın Monza kentinde düzenlenen son hafta organizasyonunda ilk yarışı birinci, ikinci yarışı ise üçüncü sırada bitirdi.

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Supercup'ın noktalanmasının ardından bu sezon Porsche Carrera Cup'ta mücadele etmeyi sürdürecek.