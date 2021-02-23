Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TRT Spor'a demeç verdi.

Uzun yıllardır devam eden geleneği sürdürerek alınan Avrupa Şampiyonası bileti için mutluluğunu dile getiren Türkoğlu, "Hem kadınlarda, hem erkeklerde bu başarıyı elde ettiğimiz için mutluyuz. Sezon içinde yaptığımız değişiklikler sonrasında, genç ağırlıklı kadromuzu başarıları ve kıran kırana mücadeleleri için kutluyorum. İnşallah, önümüzdeki yıllarda da bu çıkışları devam eder ve arkadan gelecek genç oyuncularla iyi bir takım yaratırız" ifadelerini kullandı.

"Larkin'e ne kadar teşekkür etsek azdır"

Shane Larkin'in performansına da değinen Türkoğlu, "Daha önce Bobby Dixon olsun, Scottie Wilbekin olsun hepsine ayrı ayrı teşekkür etmek gerekiyor. Şimdi de Shane Larkin'in savunmasını, sahiplenişini gördünüz. Bu anlamda kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır. İnanıyorum ki bu durum, takımdaki gençler için de önem sarf ediyordur. Avrupa'nın en iyi oyuncusunun böyle mücadele etmesi, böyle savunma yapması önemli bir rol model teşkil edecektir." dedi.

Kulüplerle yapılan görüşmeler sonunda bu yıl Türkiye Kupası'nın oynanmadığını hatırlatan Türkoğlu, "Bu süreç kulüplerimiz için dinlenme, Milli Takım için ise beraber olma ve antrenman yapma fırsatı verdi. Bu ekibin bir arada oldukça daha da iyi olacağına inanıyorum. Antrenmanlarda iyi bir sinerji yakaladık ve son iki maçımızı kazandık. Orhun hocamızı ve tüm ekibi kutlamak istiyorum" açıklamalarında bulundu.