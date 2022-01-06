Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Slovenya'da şubat ayı içinde Salon Avrupa Şampiyonası yapılacağını belirtti.

Topaloğlu, şampiyonaya Türk Milli Takımı'nın 24 sporcu ile katılacağına işaret etti.

"Her kategoride üçer sporcu ile hem de gençler, büyükler ve kadetler kategorilerinde yarışmaya katılacağız. Bütün kategorilerde altın madalya bekliyoruz. Çünkü Türk okçuluğu artık bronz madalya değil altın madalya peşindedir. Zaten Samsun'da düzenlediğimiz 3 şampiyonada gençlerimizin potansiyelini gördük. Slovenya'dan gençlerimiz çok başarılı bir şekilde dönecekler ve ülkemize birçok madalya getirecekler."

Topaloğlu, Avrupa Şampiyonası'nın hemen ardından açık hava sezonu başlayacağını dile getirdi.

"Açık hava sezonunda asıl gençlerimizi göreceğiz. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na gençlerimizden milli takımı belirlemeye çalışacağız. Bu bakımdan Salon Avrupa Şampiyonası bizler için büyük önem taşıyor."

Mete Gazoz: Açık Hava Avrupa Şampiyonluğunu da ilk kez kazanmak istiyorum

[Fotoğraf: AA]

Olimpiyat şampiyonu milli sporcu Mete Gazoz ise salon şampiyonasına uzun zamandır katılmadığını belirtti.

"Salon turnuvasındaki atış mesafesi 18 metre ve kısa. İddialı olduğum bir yer. Ama salon turnuvaları çok da sevdiğim bir yer değil açıkçası. Açık havada atmayı daha çok seviyorum. Salon turnuvasından beklentim oldukça yüksek. Kendimden ziyade milli takımdaki tüm arkadaşlarım adına da alabileceğimiz kadar madalya almayı düşünüyoruz."

Milli sporcu, asıl hedefinin açık hava turnuvalarında altın madalya kazanmak olduğunu vurguladı.

"Bu yıl Akdeniz Oyunları ile Açık Hava Avrupa Şampiyonası da olacak. Son yapılan Akdeniz Oyunları'nda şampiyon olmuştum ve bu unvanımı korumak, Açık Hava Avrupa Şampiyonluğunu da ilk kez kazanmak istiyorum. Bu yılki organizasyonlarda 2 altın madalyayı kesin alabilirim diye düşünüyorum. Yanında Dünya Kupası madalyasını da kazanırsam tatlı gibi güzel olur."