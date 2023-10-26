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Spor
AA 26.10.2023 11:30

Türkiye'nin futbol tarihindeki ilk milli maçının 100. yıl dönümü

A Milli Futbol Takımı, tarihindeki ilk maçını 100 yıl önce bugün oynadı. A Milli Takım, ilk maçını Cumhuriyet'in ilanından 3 gün önce 26 Ekim 1923'te Romanya ile oynadı.

Türkiye'nin futbol tarihindeki ilk milli maçının 100. yıl dönümü
[Fotoğraf: AA arşiv]

Türkiye, tarihindeki ilk karşılaşmasına Cumhuriyet'in ilanından 3 gün önce, 26 Ekim 1923 Pazartesi günü çıktı.

Ay-yıldızlı ekibin Taksim Stadı'nda Romanya ile oynadığı özel maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Karşılaşmada Çek hakem Anton Kratky düdük çaldı.

İlk maçta goller Zeki Rıza Sporel'den

Türkiye'nin tarihindeki ilk gollerini Fenerbahçe forması giyen Zeki Rıza Sporel attı.

Zeki Rıza Sporel; 32 ve 50. dakikalarda attığı gollerle Romanya ağlarını havalandırdı ve adını Türkiye'nin ilk gollerini atan futbolcu olarak tarihe yazdırdı.

Romanya'nın gollerini ise 25. dakikada Ganzel ve 67. dakikada Triç 1 attı.

Teknik Direktör Ali Sami Yen

A Milli Takım'ın ilk maçında teknik direktörlüğünü ise Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen yaptı.

Ali Sami Yen'in teknik direktörlüğünü üstlendiği A Milli Takım, Romanya karşısında sahaya şu 11 ile çıktı:

Nedim Kaleci (Altınordu), Hasan Kamil Sporel (Fenerbahçe), Cafer Çağatay (Fenerbahçe), İsmet Uluğ (Fenerbahçe), Nihat Bekdik (Galatasaray), Baron Fevzi (Altınordu), Emin Bey (Altınordu), Alaeddin Baydar (Fenerbahçe), Zeki Rıza Sporel (Fenerbahçe), Sabih Arca (Fenerbahçe) ve Bedri Gürsoy (Fenerbahçe).

Milli takımın yedek kulübesinde bulunduğu kayıtlara geçen tek isim ise Altınordulu İbrahim Kelle oldu.

Türkiye'nin futbol tarihindeki ilk milli maçının 100. yıl dönümü

İlk kaptan Hasan Kamil Sporel

Türkiye'nin ilk maçında kaptan olarak sahaya çıkan isim, Fenerbahçeli Hasan Kamil Sporel oldu.

Milli takımın ilk gollerini atan Zeki Rıza Sporel'in de ağabeyi olan Hasan Kamil Sporel, ay-yıldızlı ekibin ilk kaptanı olarak tarihe geçti.

Romanya'nın ilk 11'i

Romanya'nın bu tarihi maçtaki teknik direktörlüğünü Constantin Radulescu yaptı.

Radulescu yönetimindeki Romanya'nın bu maçtaki 11'i; Pavlini, Vetasyano, Protopopescu, Triç 2, Florian, Teklo, Norican, Triç 1, Ganze, Klein ve Dobic'ten oluştu.

Türkiye'nin futbol tarihindeki ilk milli maçının 100. yıl dönümü

Türkiye ilk galibiyetini 3. maçında aldı

Ay-yıldızlı ekip, tarihindeki ikinci maçını o dönemki adıyla Çekoslovakya (Çekya ve Slovakya olarak iki ülkeye ayrıldı) ile oynadı. Milli takım, 1924'te Fransa'nın ev sahipliği yaptığı Yaz Olimpiyatları'nda Çekoslovakya'ya 5-2 mağlup oldu.

Milli takım ilk galibiyetini ise üçüncü maçında elde etti. Türkiye, 17 Haziran 1924'te özel maçta karşılaştığı Finlandiya'yı deplasmanda 4-2 mağlup etti.

Ay-yıldızlı ekibe ilk galibiyetini getiren gollerin 4'ünü de Zeki Rıza Sporel attı.

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