Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 22:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'nin Avrupa'ya göndereceği takım sayısı düştü
[Fotoğraf: İHA]
UEFA Ülke Puanı Klasmanında ilk 15 dışında kalan Türkiye'nin Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı 2023-2024 sezonundan itibaren 4'e düştü.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesiyle mart ayı itibarıyla Avrupa'da takımı kalmayan Türkiye, UEFA Ülke Puanı Klasmanında ilk 15 dışında kaldı.
Elde edilen bu sonucun ardından Türkiye, 2023-2024 sezonundan itibaren Avrupa'ya 4 takım gönderebilecek.
Söz konusu ekiplerden 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, diğer 3'ü ise UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edebilecek.
Etiketler: Şampiyonlar Ligi UEFA Avrupa Ligi
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