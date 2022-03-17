Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 21:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin Yenişehir Belediyesi Dörtlü Final'e yükseldi
[Fotoğraf: AA]
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Fransa'nın LDLC ASVEL takımını 82-68 yenen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, adını Dörtlü Final'e yazdırdı.
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fransa'da oynanan ilk maçta da rakibini 77-64 yenmişti.
Müsabakanın tamamlanmasının ardından sporcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.
[Fotoğraf: AA]
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Alfred Jovovic (Hırvatistan), Suzana Vujicic (Karadağ), Ofer Manheim (İsrail)
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Fagbenle 16, Hayes 18, Turner 7, Bonner 17, Thomas 14, Asena Yalçın, Zellous 8, Melis Talay, Sinem Ataş, Esra Ural Topuz 2, Baric
LDLC ASVEL: Cvrendakic 13, Allemand 3, Johannes 8, Burdick 8, Alexander 5, Jocyte 2, Tanqueray 6, Chartereau 4, Badiane 10, Chevaugeon 9
1. Periyot: 30-13
Devre: 50-24
3. Periyot: 72-42
Etiketler: Basketbol Avrupa Kupaları
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