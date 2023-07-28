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Spor
AA 28.07.2023 17:45

Türkiye ve İtalya'dan EURO 2032 için ortak başvuru

Türkiye Futbol Federasyonu, İtalya Futbol Federasyonu ile 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenlemek için ortak adaylık başvurusu yapılacağını açıkladı.

Türkiye ve İtalya'dan EURO 2032 için ortak başvuru
[Fotograf: AA]

Türkiye ve İtalya'nın 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2032) düzenlemek için ortak adaylık başvurusu yapma kararıyla ilgili UEFA, bilgilendirmede bulundu.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "UEFA, bugün İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) ve Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF), EURO 2032'ye ev sahipliği yapmak için ayrı ayrı yaptıkları tekliflerini tek bir ortak teklifte birleştirme talebi aldığını doğrular." denildi.

Avrupa Şampiyonası'nın 2028 ve 2032'de art arda iki organizasyonuna ev sahipliği yapmak için UEFA tarafından 2021 yılında bir teklif süreci başlatıldığı hatırlatılan açıklamada, TFF'nin her iki turnuva için de sürece girerken, FIGC'nin yalnızca 2032 organizasyonu için teklif vermeye karar verdiği belirtildi.

2028 organizasyonuna ev sahipliği yapmak için İngiltere, Kuzey İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya ve Galler olmak üzere beş federasyon tarafından ortak bir teklif verildiği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"UEFA, ortak teklifler kapsamında sunulacak belgelerin uygunluğunu sağlamak için şimdi FIGC ve TFF ile birlikte çalışacak. Ortak teklif gereklilikleri karşılıyorsa, 2028 ve 2032 ev sahipliği için alınacak karar 10 Ekim'deki toplantıda UEFA İcra Komitesi'ne sunulacak. Mekanlar ve maç programlarıyla ilgili kararlar daha sonraki bir aşamada verilecek." 

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Türkiye ile İtalya, EURO 2032 için ortak adaylık başvurusu yapacak
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