Milli judoculardan Slovenya'da biri altın 3 madalya

Slovenya'nın Maribor kentinde devam eden organizasyonun üçüncü gününde 81 kiloda tatamiye çıkan ay-yıldızlı sporculardan Emir Selim Arı, finalde Gürcü Giorgi Bendeliano'yı yenerek altın madalya aldı.

Kadınlar 63 kiloda yarışan Sinem Oruç ise finalde Hırvat Jana Cvjetko'ya yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 73 kiloda mücadele eden Yusuf Yazgan da üçüncülük maçında Gürcü Irakli Kavtarashvili'yi yenerek bronz madalya elde etti.

Bakan Osman Aşkın Bak'tan milli judoculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli judocuları yayımladığı mesaj ile tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Slovenya'nın Maribor kentinde düzenlenen 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde mücadele eden sporcularımız elde ettikleri sonuçlarla bizleri gururlandırıyor. Judo branşında altın madalya kazanan Emir Selim Arı ile gümüş madalya elde eden Sinem Oruç ve bronz madalyanın sahibi olan Yusuf Yazgan’ı kutluyorum. Kazanılan madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyor, milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."