Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, kentte düzenlenecek 2023 Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası öncesinde, bir otelde düzenlen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konya'nın spor organizasyonları anlamında önemli bir kent olduğunu aktaran Şahin, "Bu yarışmaların Konya'ya alınmasının en büyük sebeplerinden birisi, 2023 yılında 'Dünya Spor Başkenti' ilan edilmesinden dolayıdır." diye konuştu.

Şahin, şampiyona için emeği geçen Konya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, merkez ilçe belediyeleri ve tüm kurumlara teşekkür etti.

"İslami Dayanışma Oyunları ile başlayan süreçle beraber, Konya'nın bir spor şehri olarak anılması, tüm dünyada kabul görmesi ve bunun devamı noktasında federasyon olarak, yılın ilk Büyükler Tekvando Şampiyonası'nı Konya'da düzenlemeye karar verdik. Konya'da bu ruh ve heyecan olduğu sürece, özellikle uluslararası nice şampiyonaların yapılacağı kanaatindeyim. Federasyon olarak biz de elimizden gelen çabayı göstereceğiz."

Şahin, federasyon olarak, 2022'de yapılan uluslararası organizasyonlarda 96'sı altın, 88'i gümüş ve 139'u bronz olmak üzere 323 madalya kazandıklarını, Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda temsil sayısını artırarak, Paris'e tüm zamanların rekorunu kırarak gidebilmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde akşam seansı maçlarıyla başlayacak organizasyon, 17 Ocak Salı günü tamamlanacak.

Öte yandan, aynı yerde 18 Ocak Çarşamba günü Türkiye Para Tekvando Şampiyonası da düzenlenecek.