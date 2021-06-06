A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, FIVB Milletler Ligi'ndeki 3. hafta mücadelesi, Tayland maçıyla başlayacak.

İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen Milletler Ligi'nde, Ay-yıldızlıların, Tayland ile oynayacağı karşılaşma, saat 14.00'te başlayacak. Bu önemli mücadele, TRT SPOR'dan naklen yayımlanacak.

Milletler Ligi'ne son dünya ve Avrupa şampiyonu Sırbistan'ı 3-2 yenerek başlayan ay-yıldızlı ekip, sonrasında ev sahibi İtalya'yı 3-0'la geçti. Üçüncü maçında Polonya'yı 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları, ardından da Kanada'yı 3-2, Almanya'yı da 3-0 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, altıncı maçında da son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 yenerek, 6'da 6 yaptı.

Bir FIVB organizasyonuna tarihinde ilk kez 6 galibiyetle başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu serisini Tayland karşısında da sürdürmek istiyor.