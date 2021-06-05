Haber Giriş: 5 Haziran 2021 Cumartesi 23:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan Nergiz Altıntaş ve Merve Cansu Demir'e tebrik
[Fotoğraf: AA]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Slovenya'da düzenlenen Para Masa Tenisi Dünya Elemeleri'nde olimpiyat kotası alan Nergiz Altıntaş ve Merve Cansu Demir'i tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Para Masa Tenisi Dünya Elemeleri'nde olimpiyat kotası alan Nergiz Altıntaş ve Merve Cansu Demir için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, "Slovenya'da düzenlenen Para Masa Tenisi Dünya Elemeleri'nde mücadele eden Nergiz Altıntaş ve Merve Cansu Demir, kendi kategorilerinde altın madalya kazandı ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde ederek bizlere büyük bir mutluluk yaşattı. Milli sporcularımızı kutluyor, başarılarında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Etiketler: Mehmet Kasapoğlu Gençlik ve Spor Bakanlığı Masa Tenisi
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