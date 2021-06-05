Haber Giriş: 5 Haziran 2021 Cumartesi 23:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Paralimpik masa tenisçilerden 2 altın madalya
[Fotoğraf: AA]
Slovenya'da devam eden Para Masa Tenisi Dünya Elemeleri'nde milli sporcular Nergiz Altıntaş ile Merve Cansu Demir altın madalya kazandı. İki isim, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı da elde etti.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lasko kentinde düzenlenen turnuvada Nergiz Altıntaş tek kadınlar klas 3 kategorisi finalinde Japonya'dan Yukimi Chada'yı 3-1, Merve Cansu Demir ise tek kadınlar klas 10 kategorisi finalinde Romanyalı Iona Monica Tepelea'yı 3-0 yenerek 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti.
Bu sonucun ardından 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'nin kota sayısı 38'e yükseldi.
Etiketler: Masa Tenisi
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