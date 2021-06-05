Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde 51 kiloda ringe çıkan Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek final müsabakasında Belaruslu rakibi Yulya Apanasovich'i mağlup ederek yarı finale çıktı ve olimpiyat kotası elde etti.

69 kiloda ringe çıkan milli boksör Busenaz Sürmeneli ise çeyrek final müsabakasında Ermeni rakibi Ani Hovsepyan'ı mağlup ederek yarı finale çıktı ve olimpiyat kotası elde etti.

Milli sporcu Esra Yıldız ise 60 kilo çeyrek finalinde Macar Kata Pribojszki ile karşılaştı. Rakibini yenen Esra, organizasyonda Türkiye'nin ikinci olimpiyat kotasını alan isim oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları, 8 Haziran Salı günü sona erecek.

Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli boksörler Buse Naz Çakıroğlu, Esra Yıldız ve Busenaz Sürmeneli'yi kutladı.

"Fransa'da devam eden 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nda bugün milli boksörlerimizden ardı ardına güzel haberler geldi. Organizasyonda gösterdikleri başarılı performanslar sonrasında Tokyo 2020 vizesi alan Buse Naz Çakıroğlu, Esra Yıldız ve Busenaz Sürmeneli'yi gönülden tebrik ediyorum. Sporcularımızın başarılarında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Kota müsabakalarında mücadele eden diğer milli sporcularımıza da başarılar diliyorum."