Haber Giriş: 5 Haziran 2021 Cumartesi 19:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğa Türkmen çiftler şampiyonu oldu
[Fotoğraf: AA]
Uluslararası Tenis Federasyonunun 15 bin dolar ödüllü turnuvası W15 Antalya'da milli sporcu Doğa Türkmen ile Çek partneri Sara Bejlek, çiftler şampiyonluğuna ulaştı.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Doğa Türkmen-Sara Bejlek ikilisi, toprak kortta finale kadar set kaybı yaşamadan geldi.
Finalde Federica Bilardo (İtalya) Liubov Kostenko (Ukrayna) çiftiyle karşılaşan ikili, 1 saat 13 dakika süren maçı 2-1 (4-6, 6-1, 10-7) kazanarak şampiyonluğa ulaştı.
18 yaşındaki Türkmen, bu galibiyetle profesyonel kariyerinin ilk çiftler şampiyonluğunu elde etti.
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