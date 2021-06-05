Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Doğa Türkmen-Sara Bejlek ikilisi, toprak kortta finale kadar set kaybı yaşamadan geldi.

Finalde Federica Bilardo (İtalya) Liubov Kostenko (Ukrayna) çiftiyle karşılaşan ikili, 1 saat 13 dakika süren maçı 2-1 (4-6, 6-1, 10-7) kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

18 yaşındaki Türkmen, bu galibiyetle profesyonel kariyerinin ilk çiftler şampiyonluğunu elde etti.