Toplam 22 ülkeden 54 otomobil ve 108 sporcunun katıldığı organizasyonun dördüncü ve son gününde pilotlar, sabah Asparan mevkisindeki servis alanından çıkıp ilk olarak 7,22 kilometrelik Marmaris etabında yarıştı.

Çok sayıda yerli ve yabancı turist de günün ilk ışıklarıyla seyirci alanlarındaki yerlerini alarak pilotların nefes kesen sürüşlerini izledi.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. ayağı Türkiye Rallisi'nde, Fransız pilot Sebastien Ogier birinci oldu.

Yarışlarda 22 ülkeden 54 otomobil ve 108 sporcu, zorlu etaplarda kıyasıya mücadele etti.

Pilotlar, toplam uzunluğu 318 kilometre olan 17 özel etabı geçerek zirveye ulaşmak için çaba gösterdi.

Yarışlar sonunda şampiyonluk için çekişen Fransız pilot Sebastien Ogier, rakipleri Fin pilot Esapekka Lappi ve Norveçli Andreas Mikkelsen'i geride bırakarak 3 saat 50 dakika 12.1 saniyelik derecesiyle zirveye yerleşti.

İkinciliği 3.50.46.8'lik derecesiyle Esapekka Lappi, üçüncülüğü ise 3.51.16.6'lık süresiyle Andreas Mikkelsen elde etti.

Müsabakayı 16. sırada bitiren Estonyalı Ott Tanak, puanını 210'a çıkararak pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Tanak'ı 193 puanla son 6 yılın şampiyonu Ogier ve 180 puanla Belçikalı Thierry Neuville izledi.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. ayağı Türkiye Rallisi'nde ilk 5 sıra şu şekilde oluştu:

1. Sebastien Ogier: 3.50.12.1

2. Esapekka Lappi: 3.50.46.8

3. Andreas Mikkelsen: 3.51.16.6

4. Teemu Suninen: 3.51.47.2

5. Dani Sordo: 3.52.38

Yarışseverler, sert virajlarda otomobillerin performanslarını ve pilotların sürüş becerilerini yakından takip etme imkanı buldu.

Yarışta 11,32 kilometrelik Gökçe etabında ise yoğun ormanlık alandan geçiş yapan pilotlar, parkurlarda teknik beceri ve hızlarını birleştirerek mücadele etti. 13,20 kilometrelik Çiçekli etabında da pilotlar, ormanlık alandaki taşlı yollarda sürüş becerilerini sergiledi.

Bugün Marmaris etabı iki kez geçilirken, bunlardan ikincisi avantaj etabı (power stage) oldu.

Kaynak: AA