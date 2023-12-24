Parçalı Bulutlu 6.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 24.12.2023 18:03

Türkiye Ralli Şampiyonası'nda Ali Türkkan şampiyon oldu

Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda, Castrol Ford Team Türkiye'den Ali Türkkan şampiyon oldu.

Türkiye Ralli Şampiyonası'nda Ali Türkkan şampiyon oldu
[Fotograf: DHA]

ürkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, İstanbul Otomobil Spor Kulübü tarafından düzenlenen organizasyonda, 10 özel etabın 8'inde en iyi zamanı yapan, ancak ilk gün iki kez lastik patlatarak 30'unculuğa kadar gerileyen Castrol Ford Team Türkiye'den Ali Türkkan-Burak Erdener ekibi, genel klasman dördüncüsü ve Sınıf 3 birincisi olarak finişe ulaşarak 2023 Türkiye Ralli Şampiyonluğunu kazanan ekip oldu.

En Genç Türkiye Ralli Şampiyonu

Otomobil sporları kariyerine 7 yaşında karting ile başlayan 24 yaşındaki Red Bull sporcusu Ali Türkkan aynı zamanda yarışın genç pilotlar birinciliğini de kazanırken 'En Genç Türkiye Ralli Şampiyonu' olarak tarihe geçti.

İstanbul etabı GP Garage My Team'den Cem Alakoç-Aras Dinçer'in

Organizasyonun 7. ve son yarışı olan 43. İstanbul Rallisi'ni GP Garage My Team'den Cem Alakoç-Aras Dinçer ekibi kazandı.

BC Vision Motorsport ekibinden Burak Çukurova-Burak Akçay ikinci, GP Garage My Team'den Uğur Soylu-Şener Güray ise üçündü oldu.​​​​​​​

ETİKETLER
Motor Sporları
Sıradaki Haber
Antalya Ultra Maratonu sona erdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:38
Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2'nci pisti yarın açılacak
18:03
Rusya: Ukrayna’ya ait 3 Su-27 ve 1 Su-24 savaş uçağını vurduk
18:05
Destici'den CHP'ye 'bildiri' tepkisi
17:42
Asgari ücret ne zaman belli olacak?
17:26
Karabük'te 5 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
17:12
DEM Parti kongresindeki terör propagandasına 42 gözaltı
Kars'ta Susuz Şelalesi kısmen dondu
Kars'ta Susuz Şelalesi kısmen dondu
FOTO FOKUS
Bakan Güler yaralı askerleri ziyaret etti
Bakan Güler yaralı askerleri ziyaret etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ