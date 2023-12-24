Parçalı Bulutlu 6.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 24.12.2023 17:08

Antalya Ultra Maratonu sona erdi

Antalya'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Antalya Ultra Maratonu sona erdi.

Antalya Ultra Maratonu sona erdi
[Fotograf: AA]

Konyaaltı Belediyesinin "Maviden beyaza" sloganıyla 39 ülkeden 1720 sporcunun katılımıyla düzenlediği maratonun son gününde 5 ve 12 kilometrelik koşular gerçekleştirildi.

Dereceye giren sporcular

Maratonun 5 kilometrelik parkurunda kadınlarda Michaela Maria Blaga, erkeklerde ise Mihai Alin Savlovschiro birinci oldu.

Koşunun 12 kilometrelik parkurunu kadınlarda Evgenia Riazanova, erkeklerde ise Rares Imre Miklos ilk sırada tamamladı.

Maratonun "pati-run" etabında yarışan köpekler, renkli görüntüler oluşturdu.

Dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.

ETİKETLER
Antalya
Sıradaki Haber
Basketbolda Galatasaray Ekmas Beşiktaş Emlakjet'i yendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:38
Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2'nci pisti yarın açılacak
18:03
Rusya: Ukrayna’ya ait 3 Su-27 ve 1 Su-24 savaş uçağını vurduk
18:05
Destici'den CHP'ye 'bildiri' tepkisi
17:42
Asgari ücret ne zaman belli olacak?
17:26
Karabük'te 5 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
17:12
DEM Parti kongresindeki terör propagandasına 42 gözaltı
Kars'ta Susuz Şelalesi kısmen dondu
Kars'ta Susuz Şelalesi kısmen dondu
FOTO FOKUS
Bakan Güler yaralı askerleri ziyaret etti
Bakan Güler yaralı askerleri ziyaret etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ