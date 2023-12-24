Antalya Ultra Maratonu sona erdi

Konyaaltı Belediyesinin "Maviden beyaza" sloganıyla 39 ülkeden 1720 sporcunun katılımıyla düzenlediği maratonun son gününde 5 ve 12 kilometrelik koşular gerçekleştirildi.
Dereceye giren sporcular
Maratonun 5 kilometrelik parkurunda kadınlarda Michaela Maria Blaga, erkeklerde ise Mihai Alin Savlovschiro birinci oldu.
Koşunun 12 kilometrelik parkurunu kadınlarda Evgenia Riazanova, erkeklerde ise Rares Imre Miklos ilk sırada tamamladı.
Maratonun "pati-run" etabında yarışan köpekler, renkli görüntüler oluşturdu.
Dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.