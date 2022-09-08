Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 10:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye Offroad Şampiyonası'nda heyeca sürüyor
[Fotograf: AA]
Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 5. ayağı, yarın Sakarya'da başlayacak.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, organizasyon 54 Otomobil Sporları Kulübü tarafından Sakarya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla, ICRYPEX ana sponsorluğunda 9-11 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.
Yarın Sakarya Kent Meydanı-Spor Ada Tesisleri'nde gerçekleştirilecek seremoni ile başlayacak organizasyonda, 30 araç ve 60 sporcu 10 Eylül Cumartesi günü saat 9.00'dan itibaren Kömürlük köyünde yer alan mukavemet etabını 4 kez geçecek.
Sporcular, 11 Eylül Pazar günü ise Karaköy'de yer alan Spor Ada Tesisleri'ndeki seyirci etabını üçer kez geçecek. Organizasyon, saat 18.00'deki ödül töreniyle tamamlanacak.
Etiketler: Sakarya
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