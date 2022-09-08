Sarı-kırmızılı ekip, Mauro Icardi, Yusuf Demir, Mathias Ross Jensen ve Milot Rashica'nın ardından Juan Mata'yı da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Mata, sarı-kırmızılı ekibin 5 saat içinde KAP'a bildirdiği 5. transfer oldu.

Sarı-kırmızlı ekipten yapılan açıklamada, şu sözler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Juan Manuel Mata Garcia'nın Kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

34 yaşındaki İspanyol 10 numara, son olarak İngiltere Premier Lig temsilcisi Manchester United'da forma giydi.

Bonservisi elinde olan Mata, geçen sezon ManU ile 12 resmi maça çıktı.

Bu arada İspanyol futbolcuyla anlaşan Galatasaray'da James Rodrıguez defteri ise kapandı.