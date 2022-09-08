Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 02:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gökhan Töre, Adana Demirspor'da
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, forvet Gökhan Töre'yi transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Töre ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Hoş geldin Gökhan Töre." ifadesi kullanıldı.
30 yaşındaki Töre, son olarak Beşiktaş forması giymişti.
Etiketler: Süper Lig Adana Demirspor
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