Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

19 Nisan Salı:

20.30 Trabzonspor-Yukatel Kayserispor: Atilla Karaoğlan

20 Nisan Çarşamba:

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan