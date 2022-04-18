Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 14:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
19 Nisan Salı:
20.30 Trabzonspor-Yukatel Kayserispor: Atilla Karaoğlan
20 Nisan Çarşamba:
20.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan
Etiketler: Türkiye Kupası TFF MHK Trabzonspor Kayserispor Alanyaspor Sivasspor
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