Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor. Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor, kupayı müzesine götürmek için kozlarını paylaşıyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayan müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

Kayserispor 14 yıllık kupa hasretine son vermek için sahada

Yukatel Kayserispor, 14 yıllık kupa hasretine son vermek için sahaya çıktı. Sarı kırmızılılar, bu organizasyondaki ilk ve tek finalini 2007-2008 sezonunda oynamıştı.

Kayseri ekibi, penaltı atışlarıyla Gençlerbirliği'ni yenerek kupaya uzanmıştı.

Sivasspor ilk peşinde

Demir Grup Sivasspor ise bir ilki yaşamak için mücadele ediyor. Rıza Çalımbay'ın ekibi, Yukatel Kayserispor'u mağlup etmesi halinde tarihinde ilk kez kupada mutlu sona ulaşacak.

İki takım arasında bu sezon oynanan iki lig maçında da ev sahibi ekipler kazandı. Yukatel Kayserispor 3-0 galip gelirken, Demir Grup Sivasspor ise 2-1'lik skorla 3 puanı hanesine yazdırdı.

Kazanan UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 14. sırada bitiren Yukatel Kayserispor ile 10. sırada tamamlayan Demir Grup Sivasspor'un karşı karşıya geldiği finali kazanacak takım, yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele verme hakkı elde edecek.

İki takımın final yolu

Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turda Artvin Hopaspor, 4. turda Alagöz Holding Iğdır FK, 5. turda 68 Aksaray Belediyespor, son 16 turunda Fenerbahçe, çeyrek finalde Beşiktaş ve yarı finalde de Trabzonspor'u eleyerek finale yükseldi.

Demir Grup Sivasspor ise 5. turda MKE Ankaragücü, son 16 turunda Royal Hastanesi Bandırmaspor, çeyrek finalde VavaCars Fatih Karagümrük ve yarı finalde Aytemiz Alanyaspor'u saf dışı bırakarak finale çıktı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan.

Yukatel Kayserispor: Silviu Lung, Majid Hosseini, Lionel Carole, Onur Bulut, Ramazan Civelek, Joseph Attamah, Olivier Kemen, Emrah Başsan, Andrea Bertolacci, Mustafa Pektemek, Mame Thiam.

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Aaron Appindangoye, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Erdoğan Yeşilyurt, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan, Faycal Fajr, Max Gradel, Mustapha Yatabare.