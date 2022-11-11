Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu kura çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve kulüp temsilcileri katıldı.

5. eleme turunda toplam 32 takım seri başı sistemine göre eşleşti. Müsabakalar tek maç eleme sistemine göre seri başı takımların sahasında oynanacak.

Bu turda, 4. eleme turunu geçen 27 takım ile birlikte Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Arabam.com Konyaspor ve Medipol Başakşehir takımları yer aldı.

Karşılaşmalar 20-21-21 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Kura çekiminde konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kupaya katılan tüm takımlara başarılar diledi.

"İlk 4 tur sonunda rakiplerini eleyerek bir üst tura çıkan bütün takımlarımızı tebrik ediyorum. Kupaya bu turdan katılacak takımlara da şimdiden başarılar diliyorum. Tüm Türkiye'yi kucaklayan Ziraat Türkiye Kupası, futbolumuzun en önemli markalarından biri. Geride kalan turlarda birbirinden zevkli mücadeleler verildi. Kupanın 5. turunda mücadele edecek takımlarımızın aynı şekilde maçlar ortaya koymasını temenni ediyorum. Bizim en büyük dileğimiz fair play. Hak edenin kazanacağı maçlar olması da en büyük hedefimiz. Kazandırdığı gelirin yanı sıra Avrupa kupalarına katlıma imkanı sağlayan kupaya isim sponsorluğu yapan ve katkı sağlayan Ziraat Bankası'na teşekkür ediyorum. Maçları yayınlayan Turkuaz Medya'ya da teşekkür etmek istiyorum. Kura çekiminin tüm takımlara hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tüm futbolseverlerin fair play içinde tribünlerde yer almasını ümit ediyorum."

İşte eşleşmeler...

Demir Grup Sivasspor - Esenler Erokspor

MKE Ankaragücü - Tuzlaspor

VavaCars Fatih Karagümrük - Uşakspor

Bitexen Giresunspor - Teco Karacabey Belediyespor

Fenerbahçe - İstanbulspor

Yukatel Kayserispor - Gençlerbirliği

Adana Demirspor - Çaykur Rizespor

Trabzonspor - Yılport Samsunspor

Corendon Alanyaspor - Eyüpspor

Medipol Başakşehir - Göztepe

Fraport TAV Antalyaspor - Manisa Futbol Kulübü

Gaziantep Futbol Kulübü - Boluspor

Kasımpaşa - HangiKredi Ümraniyespor

Beşiktaş - Şanlıurfaspor

Galatasaray - Ankara Keçiörenspor

Arabam.com Konyaspor - Bodrumspor