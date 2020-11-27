Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi gerçekleştirildi. Kupada 5. tur karşılaşmaları 15, 16, 17 Aralık'ta oynanacak. İşte eşleşmeler..
Kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı.
Kura çekimine 4. turu geçen 26 takım, geçen sezon kupayı kazanan Trabzonspor ile bu sezon Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray yer aldı.
Kupada 5. tur karşılaşmaları 15, 16, 17 Aralık'ta kuraya seri başı olarak giren takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.
İşte 5. tur eşleşmeleri...
Demir Grup Sivasspor-Giresunspor
Kasımpaşa A.Ş-Muğlaspor
Yeni Malatyaspor-Hekimoğlu Trabzon
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Esenler Erokspor
Fraport TAV Antalyaspor-Beypiliç Boluspor
İttifak Holding Konyaspor-Altınordu
Trabzonspor A.Ş-Adana Demirspor
Çaykur Rizespor A.Ş-Eskişehirspor
Beşiktaş A.Ş-Tarsus İdmanyurdu
Galatasaray A.Ş-Darıca Gençlerbirliği
Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor
Göztepe A.Ş-Bursaspor
Fenerbahçe A.Ş-Karacabey Belediyespor
Gençlerbirliği-Tuzlaspor
Gaziantep FK-Kocaelispor
Medipol Başakşehir-Turgutluspor