Kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı.

Kura çekimine 4. turu geçen 26 takım, geçen sezon kupayı kazanan Trabzonspor ile bu sezon Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray yer aldı.

Kupada 5. tur karşılaşmaları 15, 16, 17 Aralık'ta kuraya seri başı olarak giren takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.

İşte 5. tur eşleşmeleri...

Demir Grup Sivasspor-Giresunspor

Kasımpaşa A.Ş-Muğlaspor

Yeni Malatyaspor-Hekimoğlu Trabzon

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Esenler Erokspor

Fraport TAV Antalyaspor-Beypiliç Boluspor

İttifak Holding Konyaspor-Altınordu

Trabzonspor A.Ş-Adana Demirspor

Çaykur Rizespor A.Ş-Eskişehirspor

Beşiktaş A.Ş-Tarsus İdmanyurdu

Galatasaray A.Ş-Darıca Gençlerbirliği

Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor

Göztepe A.Ş-Bursaspor

Fenerbahçe A.Ş-Karacabey Belediyespor

Gençlerbirliği-Tuzlaspor

Gaziantep FK-Kocaelispor

Medipol Başakşehir-Turgutluspor