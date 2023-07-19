Türkiye Karting Şampiyonası'nın üçüncü ayağı Kocaeli'de yapılacak

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, 22-23 Temmuz tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek.

ICRYPEX ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla düzenlenen organizasyon kapsamında micro, mini, junior, senior ve master kategorilerinde üçer yarış yapılacak.

Yarışlar, 22 Temmuz Cumartesi günü 09.30-12.00 saatleri arası serbest ve resmi antrenmanlarla başlayacak. İlk gün mücadelesinde 13.30-14.50 saatleri arası sıralama turları ve 15.00'ten itibaren de tüm kategorilerde ilk yarışlar gerçekleştirilecek.

Organizasyonun ikinci günü 23 Temmuz Pazar günü 10.50-13.15 saatleri arası yapılacak ikinci yarışların ardından, 14.15-16.45 arası üçüncü yarışlar koşulacak ve saat 17.20'de kategorilerinde ilk 3 dereceyi paylaşan sporculara ödülleri verilecek.