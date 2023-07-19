Açık 30.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 19.07.2023 15:47

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası başlıyor

Basketbolda FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası, 22-30 Temmuz'da Sırbistan'ın ev sahipliğinde Niş kentinde düzenlenecek.

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası başlıyor

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, B Grubu'nda yer alan milli takım, 22 Temmuz Cumartesi günü Polonya, 23 Temmuz Pazar günü Hırvatistan ve 24 Temmuz Pazartesi günü de Almanya ile karşı karşıya gelecek.

"Potansiyeli yüksek bir takımız"

Milli takımın menajeri Cihad Şahin, iddialı takımların yer alacağı organizasyonun hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti.

"Takımımızın önemli parçalarından biri olan Emir Arda’nın sakatlığı bizi moral olarak kötü etkilese de şampiyonanın en dikkat çekici ekiplerinden biri olacağımıza şüphem yok. Potansiyeli yüksek bir takımız. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve genç oyuncularımızın gelişiminde önemli bir yeri olan organizasyonda en iyi dereceyi elde etmek istiyoruz."

18 Yaş Altı Milli Takım Başantrenörü Ali Yıldırım, taşıdıkları formayı en iyi şekilde temsil edip başarılı olmak istediklerini belirtti.

"Çok verimli ve güzel bir hazırlık kampı dönemi geçirdik. Kampa katılan tüm sporcular üst düzey bir konsantrasyon ile çok iyi antrenmanlar yaparak çalıştılar. Oyuncularımızın potansiyellerine inanıyoruz. Birçok güçlü takımın mücadele edeceği organizasyonda her geçen gün oyunumuzu geliştirip en iyi dereceyi elde etmek istiyoruz."

"Başarılı bir sonuçla döneceğimize güvenim sonsuz"

Kaptan Özgür Cengiz, uyumlu ve potansiyelli bir ekip olmalarının başarıyı getireceğine inanandığını söyledi.

"Yoğun bir hazırlık süreci ve Turgut Atakol Turnuvası şampiyonluğundan sonra şimdi esas sınavımız olan Avrupa Şampiyonası'na gidiyoruz. İstediklerimizi sahaya yansıttığımız takdirde başarılı bir sonuçla döneceğimize güvenim sonsuz. Umarım U19'da kazandığımız bronz madalyadan sonra bu şampiyonada da madalyaya ulaşabiliriz."

ETİKETLER
Basketbol
Sıradaki Haber
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı ABD'li kaleci Bailey Colombo'yu transfer etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE'de resmi törenle karşılandı
16:46
Depoda temizlik yaparken sızan gazdan etkilenen 15 iççi hastanelik oldu
16:42
İzmit Körfezi'nde farklı türlerde deniz canlıları görüntülendi
16:28
Fransa'da terör ihbarı üzerine tahliye edilen 2 gardan birinde seferler yeniden başladı
16:21
Rusya: Odessa ve Kirovograd'daki Ukrayna ordusuna ait tesisleri vurduk
16:21
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda ek sefer
İzmit Körfezi'nde farklı türlerde deniz canlıları görüntülendi
İzmit Körfezi'nde farklı türlerde deniz canlıları görüntülendi
FOTO FOKUS
Adana'da klimanın mucidi Carrier anısına tatlı dağıtıldı
Adana'da klimanın mucidi Carrier anısına tatlı dağıtıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ