FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası başlıyor

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, B Grubu'nda yer alan milli takım, 22 Temmuz Cumartesi günü Polonya, 23 Temmuz Pazar günü Hırvatistan ve 24 Temmuz Pazartesi günü de Almanya ile karşı karşıya gelecek.

"Potansiyeli yüksek bir takımız"

Milli takımın menajeri Cihad Şahin, iddialı takımların yer alacağı organizasyonun hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti.

"Takımımızın önemli parçalarından biri olan Emir Arda’nın sakatlığı bizi moral olarak kötü etkilese de şampiyonanın en dikkat çekici ekiplerinden biri olacağımıza şüphem yok. Potansiyeli yüksek bir takımız. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve genç oyuncularımızın gelişiminde önemli bir yeri olan organizasyonda en iyi dereceyi elde etmek istiyoruz."

18 Yaş Altı Milli Takım Başantrenörü Ali Yıldırım, taşıdıkları formayı en iyi şekilde temsil edip başarılı olmak istediklerini belirtti.

"Çok verimli ve güzel bir hazırlık kampı dönemi geçirdik. Kampa katılan tüm sporcular üst düzey bir konsantrasyon ile çok iyi antrenmanlar yaparak çalıştılar. Oyuncularımızın potansiyellerine inanıyoruz. Birçok güçlü takımın mücadele edeceği organizasyonda her geçen gün oyunumuzu geliştirip en iyi dereceyi elde etmek istiyoruz."

"Başarılı bir sonuçla döneceğimize güvenim sonsuz"

Kaptan Özgür Cengiz, uyumlu ve potansiyelli bir ekip olmalarının başarıyı getireceğine inanandığını söyledi.

"Yoğun bir hazırlık süreci ve Turgut Atakol Turnuvası şampiyonluğundan sonra şimdi esas sınavımız olan Avrupa Şampiyonası'na gidiyoruz. İstediklerimizi sahaya yansıttığımız takdirde başarılı bir sonuçla döneceğimize güvenim sonsuz. Umarım U19'da kazandığımız bronz madalyadan sonra bu şampiyonada da madalyaya ulaşabiliriz."