Gençlik ve Spor Bakanı Bak Adıyaman'da konteyner kent ziyaretinde konuştu

Bakan Bak, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Adıyaman'da Valiliği ziyaret etti, şeref defterini imzaladı, Vali Osman Varol ile makamında basına kapalı görüştü.

Daha sonra Yunus Emre Mahallesi’ndeki K2A konteyner kentine geçen Bakan Bak, burada kalan depremzedeler ile görüşerek onların talep ve sorunlarını dinledi. Gençlerle voleybol oynayıp kurulan stantları gezen Bak, kitap kafede gençlerle bir araya geldi.

[Fotoğraf: AA]

Bak, ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Adıyaman'a bakanlıklarıyla ilgili konuları yerinde tespit etmek üzere geldiklerini söyledi.

Önceliklerinin depremzedeler, gençler ve sporcular olduğunu kaydeden Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki yurtların hem pandemi hem de deprem döneminde çok önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade etti.

Bakan Bak, "Konteyner kentimize geldik. Tabii çocuklarımızın burada spor yapıyor olmaları, onlar için alanlar oluşturması için de çaba harcıyoruz. Mekanımız biraz dar ama genişledikçe yeni alanlar açıldıkça onlara da zaman geçirecekleri, spor yapabilecekleri imkanlar sağlamak amacındayız. Kızlarımız çok başarılı, tebrik ediyorum, güzel bir voleybol alt yapısı oluşturmuşlar. Buradaki depremzede vatandaşlarımızın çocukları da spordan faydalansın, etkinliklerde yer alsınlar ki depremin yaralarını süratlice saralım." diye konuştu.

"Yaraları hızla saracağız"

Bak, Adıyaman'da 8 bine yakın yurt kapasitelerinin bulunduğunu bunu artırmak için çaba harcadıklarını bildirdi.

"Kabinemizin, hükümetimizin önceliği deprem bölgesindeki yaraları süratle sarmak. Bunun için de bütün bakanlarımız kendi konularıyla alakalı temaslarda, tespitlerde bulunmak için bölgeye geliyorlar. Yaraları hızla saracağız. Deprem konutlarımız burada da diğer illerimizde de süratle yükseliyor. Voleybolcularımızı görünce, Voleybol Milli Takımı'mızın dünya şampiyonu olması da bizleri gururlandırdı. Kızlarımız da voleybolu sevmişler, güzel bir atmosfer. Biraz da onlarla voleybol oynadık. Bir, iki manşet yaptık. Gelecek güzel olacak, yaraları süratle saracağız hepimizin amacı bu. Bütün milletimizin amacı bu. Herkesin çabası, desteği ortada. Adıyaman'ımızı, bölgemizdeki diğer deprem illerimizi sanayisiyle, spor tesisleriyle, konutlarıyla, sağlık sistemiyle, her şeyiyle ayağa kaldıracağız."

Bakan Bak, hasar gören spor tesislerinin onarımı konusunda çalışma yaptıklarını dile getirerek, Adıyamanspor'un sahasıyla ilgili talepleri de süratle gerçekleştireceklerini kaydetti.

[Fotoğraf: AA]

Adıyaman'da hayatın yeniden normale dönmesi için hep beraber çalışacaklarını vurgulayan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde tekrar deprem bölgesini ziyaret edeceğini aktardı.

Gençlere spor yapmaya devam etmeleri tavsiyesinde bulunan Bakan Bak, çocuklarla masa tenisi ve halat çekme oyunu da oynadı.