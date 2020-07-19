Türkiye Karate Federasyonundan konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Erzurum'da 19 Temmuz tarihinde 2, 3, 4'üncü Dan sınavları Shotokan, Goju ve Ryu stillerinde; Ankara'da 26 Temmuz'da 2, 3, 4, 5 ve 6'ıncı Dan sınavları Shotokan, Shito ve Ryu stillerinde; İstanbul'daki Dan sınavları ise 9 Ağustos'ta Shotokan, Shito, Ryu-Wado, Ryu-Goju ve Ryu-Kyokushin stillerinde yapılacaktır."

Açıklamada ayrıca yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında sınavlarda kumite çalışmalarının gölge usulüyle uygulanacağı belirtildi.