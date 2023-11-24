Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Karakan'dan "yüzyıl" vurgusu

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Amasya'da devam eden Salon Hokeyi Süper Lig müsabakalarını izledi.

Karakan, geçen hafta kadınlar liginin birinci etabını Trabzon'da tamamladıklarını söyledi.

Karakan, şu an Amasya'da Erkekler Süper Ligi'nin birinci etabını devam ettirdiklerini belirtti.

"Burada 10 tane takımımız bulunuyor, 45 maç yapacaklar. İkinci etapta da 45 maç yapacaklar. Toplamda 90 maç. Ayrıca burada milli takım seçmelerimiz de elbette olacak. 2024'ün şubat ayında erkekler, Macaristan Budapeşte'ye Avrupa Şampiyonası'na gidecek. Kadınlarımız da yine Berlin'de Championship'te direkt Avrupa Şampiyonası'na gidecek."

Karakan, her iki şampiyonanın da çok önemli olduğunu dile getirdi.

"Türkiye Hokey Federasyonu olarak şöyle bir de misyonumuz var. Bildiğiniz gibi çok önemli bir yıl dönümündeyiz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını geçirdik. Şimdi ikinci 100 yılın başlangıcında Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylemiyle Türkiye Yüzyılı'nda bu devletin bir parçası olan Türkiye Hokey Federasyonu olarak uluslararası arenada kendimize yakışanı, ülkemize yakışanı yapmak için büyük bir gayret sarf ediyoruz. Bunda da başarılı olacağız. Yeni yüzyıl, hokeyde de inşallah Türkiye Yüzyılı olacak."