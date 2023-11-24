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Spor
AA 24.11.2023 13:56

Uluslararası yüzme etkinliği "An-Aqua Swimming Race" Antalya'da yapılacak

Antalya'da bu yıl 2'ncisi düzenlenen uluslararası yüzme etkinliği "An-Aqua Swimming Race", 25 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Uluslararası yüzme etkinliği "An-Aqua Swimming Race" Antalya'da yapılacak
[Fotoğraf: AA arşiv]

Konyaaltı Belediyesinin desteğiyle organize edilen açık deniz yüzme yarışmasında sporcular, Konyaaltı Sahili'nde 1500, 3000 ve 4500 metre etaplarında kulaç atacak. Yarışma kapsamında 500 metrelik gece yarışı etabı da yapılacak. Sporcular, ışıklandırılmış yüzme balonları ile yüzecek.

Organizasyonda, İngiltere ve Fransa'yı ayıran Manş Denizi'ni yüzerek en hızlı geçen Türk kadını, ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı da yer alacak.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yaptığı açıklamada, organizasyona 8 ülkeden 400'e yakın sporcunun katılacağını belirterek, vatandaşları renkli ve heyecanlı geçecek yarışları izlemeye davet etti.

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