Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 00:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu Galatasaray'ı kutladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Fransa'nın Olimpik Marsilya ekibini 4-2 yenerek gruptan çıkmayı garantileyen Galatasaray'ı kutladı.
TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajla sarı kırmızılı kulüp tebrik edildi.
"UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Marsilya'yı 4-2 yenerek bitimine bir hafta kala gruptan çıkmayı garantileyen temsilcimiz Galatasaray'ı tebrik ederiz. Ülke puanımıza katkılarından dolayı futbolcular, teknik heyet, Başkan Sayın Burak Elmas nezdinde tüm yönetim kurulu ve sarı-kırmızılı camiaya teşekkür eder, Galatasaray'a grup liderliği yolunda ve bundan sonraki turlarda başarılar dileriz."
Etiketler: TFF Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Avrupa Kupaları
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