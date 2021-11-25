Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 22:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor'da seçimli olağan genel kurul ertelendi
Trabzonspor Kulübünün seçimli olağan genel kurul toplantısının çoğunluk sağlanamadığı için ertelendiği açıklandı.
Bordo-mavililerin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kulübün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki seçimli olağan genel kurul toplantısı için gerekli çoğunluk sağlanamadı.
Kulübün daha önce ilan ettiği gibi genel kurul toplantısı çoğunluk aranmaksızın 4-5 Aralık'ta saat 09.00'da Hayri Gür Spor Salonu'nda yapılacak.
Etiketler: Trabzonspor
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