Bordo-mavililerin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kulübün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki seçimli olağan genel kurul toplantısı için gerekli çoğunluk sağlanamadı.

Kulübün daha önce ilan ettiği gibi genel kurul toplantısı çoğunluk aranmaksızın 4-5 Aralık'ta saat 09.00'da Hayri Gür Spor Salonu'nda yapılacak.