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Spor
AA 06.04.2023 13:58

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 43. sıraya yükseldi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 43'üncü oldu.

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 43. sıraya yükseldi

FIFA tarafından açıklanan nisan ayı dünya sıralamasında Türkiye, 1465,7 puanla 43'üncülüğe yerleşti.

2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in zirveyi Brezilya'dan aldığı listede, Fransa da ikinci sıranın sahibi oldu. Arjantin yaklaşık 6 yıl sonra ilk kez birinci basamağa yükseldi.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 20 Temmuz 2023'te açıklanacak.

Sıra Takım Puan Değişim
1 Arjantin 1840.93 +1
2 Fransa 1838.45 +1
3 Brezilya 1834.21 -2
4 Belçika 1792.53 -
5 İngiltere 1792.43 -
6 Hollanda 1731.23 -
7 Hırvatistan 1730.02 -
8 İtalya 1713.66 -
9 Portekiz 1707.85 -
10 İspanya 1682.85 -
43 Türkiye 1465.7 +1
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